taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0566
Euro
6.96855
Altın
1198.545
Borsa
97187.87
Gram Altın
233.467

Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

İran'a resmi ziyaret düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran'ı dost ülke olarak gördüklerini ve her zaman yanında olduklarını belirtti.

İHA | 04.10.2018 - 02:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İran’a resmi ziyaret düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, programı kapsamında İranlı mevkidaşı Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti ile bir araya geldi.

Pakdemirli, görüşme esnasında yaptığı konuşmada iki ülkenin derin ilişkilerine değinerek geçtiğimiz yılda İran’a gerçekleşen tarımsal ihracatın 220 Milyon Dolar olduğunu, İran’dan yapılan ithalatın ise 76 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Pakdemirli, “İran ile ilişkilerimiz bir tek bizim için değil, diğer komşularımız için de büyük bir önem taşıyor. İki ülke ilişkilerinin derinleşmesini umuyorum” dedi.

Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

"YAPTIRIMLARA İTİRAZLARIMIZ SÜRÜYOR"

Konuşmasında ABD ile İran arasındaki krize değinen Bakan, “Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra, BM tarafından uygulanan yaptırımlara karşı itirazlarımızı sürdürüyoruz. Yeni gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda iş adamlarımız daha fazla adım atması gerektiğini düşünüyorum. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında dost ülke İran’ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

İran Tarım Seferberliği Bakanı Mahmut Hücceti ise iki ülkenin ticaret sahasının yanı sıra, tarım, eğitim ve araştırma alanlarında da işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. ABD’nin İran’a ülkeye karşı uyguladığı yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüccetti ise, “Türkiye hükümeti ve milletine, İran’a verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı, ŞAP İyi Niyet Beyanı ve Arıcılar Birlikleri Arası İşbirliği Mutabakat zaptı imzalandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

76
FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

19
Putin: Türkiye ile İdlib'de dayanışma içindeyiz

Putin: Türkiye ile İdlib'de dayanışma içindeyiz

24
Güneş Sistemi'nde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sistemi'nde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

1
Papa: Kilisedeki günahlar için af dilemeliyiz

Papa: Kilisedeki günahlar için af dilemeliyiz

6
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

1
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM