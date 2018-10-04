Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

İran’a resmi ziyaret düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, programı kapsamında İranlı mevkidaşı Tarım Seferberliği Bakanı Mahmud Hücceti ile bir araya geldi.

Pakdemirli, görüşme esnasında yaptığı konuşmada iki ülkenin derin ilişkilerine değinerek geçtiğimiz yılda İran’a gerçekleşen tarımsal ihracatın 220 Milyon Dolar olduğunu, İran’dan yapılan ithalatın ise 76 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Pakdemirli, “İran ile ilişkilerimiz bir tek bizim için değil, diğer komşularımız için de büyük bir önem taşıyor. İki ülke ilişkilerinin derinleşmesini umuyorum” dedi.

"YAPTIRIMLARA İTİRAZLARIMIZ SÜRÜYOR"

Konuşmasında ABD ile İran arasındaki krize değinen Bakan, “Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra, BM tarafından uygulanan yaptırımlara karşı itirazlarımızı sürdürüyoruz. Yeni gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda iş adamlarımız daha fazla adım atması gerektiğini düşünüyorum. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında dost ülke İran’ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

İran Tarım Seferberliği Bakanı Mahmut Hücceti ise iki ülkenin ticaret sahasının yanı sıra, tarım, eğitim ve araştırma alanlarında da işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. ABD’nin İran’a ülkeye karşı uyguladığı yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüccetti ise, “Türkiye hükümeti ve milletine, İran’a verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı, ŞAP İyi Niyet Beyanı ve Arıcılar Birlikleri Arası İşbirliği Mutabakat zaptı imzalandı.