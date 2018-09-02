Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

İstanbul’da yedikleri etin renk değiştirmesinden şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alınmıştı. Yaşanan paniğin ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şarbon vakasıyla ilgili bilgileri aktardı.

"PANİĞE GEREK YOK"

Panik yapmaya gerek yok diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlık olarak her şeye müdahale ediyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Görünen o ki, Büyükçekmece, Silivri Çanta Mahallesinden alınan bir hayvanı kurban etmiş. Etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsünde kişisel başvuru yapmış. Başvurusu da 31 Ağustos saat 17.00 itibariyle sonuçlanmış. Vatandaşımızın getirdiği etlerde pozitif antraks, yani şarbon hastalığı çıkmış. Etler bakanlığımızın personeli tarafından imha edilmiş” dedi.

"4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA"

Etle temas etme ihtimali olan kişilerin belirlendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Süreç olarak Tarım Orman Büyükçekmece İlçe Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığına bilgi vermiş. Bunun akabinde de etlerle teması olma ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş. Bunların 22 tanesi hastanelere başvurmuş. 13 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş bu 13 kişiden 6’sı taburcu edilmiş, 4 kişide şu anda el ve bileklerinde deri şarbonu şüphesi var. Bunun haricinde de 3 kişi de tedbir amaçlı tutuluyor. Dediğim gibi 6 kişi de taburcu edilmiş. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 kişi başvurmuş 8’i taburcu olmuş, 1’inde faranjit şüphesi var. Şüphe olduğu içinde şarbon üzerine ileri tetkikler devam ediyor” şeklinde konuştu.

"3 BİN 500 HAYVAN AŞILANACAK"

Silivri’de özel bir işletmeye ait 7 tane hayvanda olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Hayvanın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme Devlete ait bir işletme değil. İşletmedeki hayvanlar özel şahıslara ait. 7 tane hayvanımız var, diğer hayvanlarımız sağlıklı, en önemlisi de hayvanlarımız yerli. Bu tespitler üzerine bakanlık olarak aldığımız tedbirler olarak, hayvanın satın aldığı işletmenin 10 kilometre etrafında bulunduğu tespit edilen 3 bin 500 hayvanımız tedbir amaçlı aşılanacak. Hemen yarından itibaren, aşı çok hızlı etki gösterdiğinden bölgede şarbon vakası beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR, RAHATLIKLA ET YİYEBİLİRLER"

Bakanlık olarak hayvan hastalıklarıyla ilgili tedbirleri hızlı bir şekilde alarak uygulamaya koyduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımız daha öncede olduğu gibi şarbon ve diğer hayvan hastalıkları vakalarında önlemleri ivedi bir şekilde alıyor ve uygulamaya koyuyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yemeye devam etsinler. Biz bakanlık olarak da kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev biliyoruz. Bu sebeple yayına bağlanıp vatandaşlarımıza bilgiyi ilk ağızdan vermek istedim. Solumayla bulaşacak bir hastalık değil, hayvanla temas olduğu zaman bulaşacak bir hastalık, o yüzden vatandaşlarımız bu hastanelere gönül rahatlığıyla başvurabilirler” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI: "HAYATİ RİSK YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki şarbon şüphesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri’de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur. Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir"