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Bakan Pekcan: Almanya ile duvarları yıkacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya ve Türkiye olarak ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve derinleşmesinin önündeki engel duvarları yıkacaklarını söyledi.

İHA | 06.10.2018 - 05:48..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya Büyükelçiliğinin resepsiyonuna katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Pekcan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, "Daha çok Alman yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Hali hazırda 2017 rakamlarına göre Almanya’nın yurt dışındaki doğrudan yatırımları 82 milyar dolar ama Türkiye’deki yatırımları sadece ve sadece 295 milyon dolar civarındadır. Son 3-4 seneye bakabildim. Hepsinde de doğrudan yatırımlar içinde Türkiye’nin payının yüzde 0,5 seviyesinde olduğunu gördüm. Bu, bizim tarihi dostluklarımıza, akrabalık bağlarımıza ve çok değer verdiğimiz ilişkilerimize yakışmayan bir rakam. Dolayısıyla Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgelerinde daha çok Alman yatırımcıyı, daha çok katma değer üreten, daha yüksek teknoloji ürünlerinde, enformasyon teknolojilerinde, bilişimde ve yazılımda bir arada görmeyi daha çok bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ALMANYA DUVARLARDAN ÇOK ÇEKTİ"

Almanya’nın duvarların sıkıntısını en çok çekmiş ülkelerden olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu doğrultuda Almanya ve Türkiye olarak aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesi ve derinleşmesinin önündeki engel duvarları beraber yıkacağız. İnşallah daha güzel projelere, daha çok yatırıma el ele, beraberce çalışarak yolumuza devam edeceğiz, ülkelerimizin refahının artırılmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Pekcan: Almanya ile duvarları yıkacağız

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