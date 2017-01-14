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Bakan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

Türkiye'nin ikinci dolgu havalimanı olma özelliğini elinde bulunduracak Rize-Artvin Havalimanı için tarih belli oldu.

14.01.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Emlak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı için önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

Rize-Artvin Havalimanı'nda mali tekliflerin alındığını ifade ederek, havalimanının altyapı inşaatı için yeterlilik alan 5 firmanın ihaleye katıldığını anlattı. Arslan, "İhalede yeterli görülen 5 firmadan 4'ü teklif verdi. En düşük teklif, Cengiz İnşaat-AGA Enerji Ortaklığı tarafından verildi. Söz konusu mali tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek" dedi.

10- 15 GÜN İÇİNDE KAZANAN BELLİ OLACAK

Arslan, Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacaklarını belirterek, "Daha sonra da kazanan firmayla sözleşmeyi imzalamayı ve nisan ayına kadar havalimanını temelini atmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

2022 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Arslan, Rize-Artvin Havalimanı Projesi'nin, yıllardan beri bölgenin hep gündeminde olduğunu ve dört gözle beklendiğini ifade ederek, havalimanının 2022 yılına kadar tamamlayarak bölge halkının özlemini gidereceklerini kaydetti.

85 MİLYON TON ÜZERİNE TAŞ DOLGU YAPILACAK

Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı korunabilmesi için önemli bir çalışma yapılacağını anlatan Arslan, denize 85 milyon tonun üzerinde taş dolgu yapılacağını ve bu bakımdan projenin meşakkatli olduğunu belirtti.

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