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Bakan Sarıeroğlu: 450 bin taşeron çalışana tam kadro vereceğiz

Bakan Julide Sarıeroğlu, taşeron çalışanlara tam kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulunurken kapsamlı bir iş olduğunu ve en kısa sürede sonlandırmak istediklerini söyledi.

İHA | 05.12.2017 - 16:10..
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

450 BİN TAŞERON ÇALIŞANA TAM KADRO

Bakan Sarıeroğlu, taşeron ile ilgili çalışma hakkında, "Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda. Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışan taşeron kardeşlerimiz içinde, aradan taşeron firmaları kaldırıyoruz ve belediyelerin iştiraklerinde, iktisadi teşekküllerinde istihdamlarını sağlıyoruz. İştiraklerin daimi işçi statüsünde olacaklar. 4C statüsündeki kardeşlerimizin talebi de 4B statüsüne geçmekti. Onları 4B statüsüne geçiriyoruz.

MEVSİMLİK İŞÇİLER DE UNUTULMADI

Mevsimlik geçici işçilerimiz var. Onların da yıllardır talepleri vardı. 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Onların çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplamda 900 bin işçilerimizi ilgilendiren gerçekten önemli bir çalışma" değerlendirmesini yaptı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmanın Meclis’e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Bakan Sarıeroğlu, "En kısa zamanda yasal zemine kavuşturacağız. 2018 Ocak ayı yetiştirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok geniş kapsamlı yapma imkanı bizlere kavuşma vesilesi oldu. Başbakanımız tüm çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığımız, iki bakanlığın bürokratları uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Çalışma barışı, huzuru anlamında bir sıkıntı çıkmaması açısından süreci sendikal örgütlülükle, sözleşmelerle sürdürmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI BİR İŞ"

Sarıeroğlu, "Bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul’da görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçeceğiz. Bizim planımızda inşallah uygulamaya geçtikten sonra üç ay içinde geçişleri tamamlamak. Büyük bir iş, kapsamlı bir iş. Aracı, alt işveren şirketler var. Onların sözleşmeleri fesh edeceğiz. Onlarla ilgili düzenlememiz olacak."

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