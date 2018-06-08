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Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, mezun olduğu Adana Gazi Ortaokulu'nda öğrencilere karne verdi

AA | 08.06.2018 - 15:30..
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1992-1993 eğitim öğretim döneminde mezun olduğu Adana Gazi Ortaokulu'ndaki öğrencilere karne dağıttı.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililerle geldiği okulda, halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Buradaki gösteriyi izleyen Sarıeroğlu, daha sonra bazı sınıflara girerek öğrencilerin karnelerini verdi.

Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Bol bol dinlenin, tatilin keyfini sürün, kitap okuyun. Bizler sizin çalışıyoruz, 'daha iyi şartlarda eğitim alın, daha güzel bir gelecekle buluşun' diye bütün imkanları seferber ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Adana milletvekili olarak sizlerle daha sık bir arada olacağız. Ablanız olarak, bir ihtiyacınız olduğunda, canınız bir şeye sıkıldığında her zaman bize ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı


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