Bakan Sarıeroğlu'ndan emeklilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Sarıeroğlu, emeklilik yaşının 65 olduğuna yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine, sosyal güvenlik konusunun yanlış, eksik ve hatta yalan bilgilerle gündeme getirildiğini ifade etti.

"65 YAŞ 2036 YILINDA UYGULANACAK"

Emekli maaşlarının çok ciddi istismar edildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "2008 yılında bir sosyal güvenlik reformu gerçekleştirildi. Bu reformla şu anda 58 yaşında kadınlar, erkekler de 60 yaşında 2002 sonrası sigortalılıkta emeklilik hakkına sahip. 2002 öncesine ait de ortalama biz 52 ile 54 yaşında şu an sigortalılarımızın emekliliklerini gerçekleştiriyoruz. Normalde ülkemizde sigortalılık süresi 26 yıl. Dünya ülkelerine baktığımızda ortalama 33 ile 37 yıl arasında sigortalılık süresi geçiyor. Sonrasında emekliliğe hak kazanılıyor. Emeklilikte '65 yaş' deniliyor. 65 yaş 2036 yılında uygulamaya başlayacak, ilk emeklilerini de 2048 yılında verecek. Bu Türkiye'nin nüfus yapısının yaşlanması, nüfus yapımızdaki değişikliklerle alakalı ve paralel olarak gerçekleştirilmiş bir bilimsel çalışmaya dayalı düzenlemedir. Biz sigortalılarımızı 52-54 yaş aralığında emekli ediyoruz."

EMEKLİ İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASI

"Emekliler Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini eksiksiz aldı mı? Bununla ilgili iddialar vardı ve bunun devamı nasıl gelecek?" şeklindeki soru üzerine Sarıeroğlu, bu düzenlemeye ilişkin detayları 1 Mayıs'ta açıkladığını anımsattı.

Sarıeroğlu, düzenlemeyle ilgili çok kapsamlı bilgilendirme yaptıklarını ve ilk günden bütün ayrıntıları paylaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ödemelerimizin nasıl olacağıyla ilgili detayları vermiştik. Sosyal güvenlik alanı çok büyük bir alan. Emekli maaşımız emeklimizin kedisine ödeniyor. Bizim bir de ölüm aylığımız var. Ölüm aylığı, sigortalımız vefat ettiği zaman geride kalan hak sahiplerine sosyal güvenlik mevzuatımızda belirlenen hisseler oranında bağladığımız maaş. Sigortalımızın geride kalan eşine, yetim evlatlarına ve bakmakla yükümlü olduğunu ifade ettiği anne ve babalarına ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Buna ölüm aylığı diyoruz. Bu teknik detay sebebiyle bazı art niyetli kesimler bu teknik detayı kullanmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de aylık miktarlarını nasıl bağladıysak, sigortalımızın dosyasında belirtilen paylar doğrultusunda emekli ikramiyemizi geride kalan hak sahiplerine ödemiş olduk."