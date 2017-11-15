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Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SSK'ın kendi döneminden daha kötü durumda olduğunu savunmuştu.

15.11.2017 - 13:26
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Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı

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İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması projesi kapanışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu eleştirilerine yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE BATMADIYSA..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz, sosyal diyalogla birlikte yürütülen, şu anda Türkiye açısından temel nitelikte bir SGK'ya sahibiz. Dünyada örnek gösterilen bir modeli işletiyoruz.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu andaki SGK'nın yapısıyla alakalı olarak, kendisiyle de ilgili bir kıyaslama yaparak bazı ifadelerde bulundu. İnanın ben şaşkınlıkla izledim.

SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa başka hiçbir dönemde batmaz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı- VİDEO

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