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Bakan Selçuk: Bizim işimiz küresel rekabet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabet."​ dedi.

AA | 21.09.2018 - 14:14..
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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı.

Açılışın ardından festival alanındaki standları gezerken MEB'in standını da ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, burada gazetecilerin yanıtladı.

Bakanlık olarak Türkiye'de teknolojinin gelişmesinin kendilerini çok ilgilendirdiğini belirten Ziya Selçuk, bu tür teknoloji projelerinde proje ortağı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İŞİMİZ KÜRESEL REKABET"

Bakan Ziya Selçuk, "Türkiye'de bilimin teknolojiyle buluştuğu yeri daha çok göstermek, Türkiye'ye bunu yaymak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bütün kasabalarında, şehirlerinde, metropollerinde bu tür etkinliklerin çok yaygınlaşacağı ve hatta sıradanlaşacağı bir döneme doğru geliyoruz. Çünkü biz dünya ile yarışmak zorundayız. Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabet." dedi.

Bakan Selçuk: Bizim işimiz küresel rekabet

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