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Bakan Selçuk: Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İmam hatip üzerinden yapılan bir kavga çocuğun ruhunu örseliyor. Bu yanlış bir tavır, çocuklarımızdan elinizi çekin" dedi.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 09:10..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemine ilişkin yapılan öğretmenler imamlaşıyor, okullar imam hatipleşiyor eleştirilerine sert yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ"

Öğrencilerin ve geleceklerinin her türlü amaçtan uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Açıkladığımız modeli okumadan yapılan bu haksız ve yanlış eleştirileri üzücü buluyorum. Yavrularımız hiçbir amaca kurban edilemeyecek kadar önemli" dedi.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPMAYIN"

Bakan Ziya Selçuk, "Çocuklarımız üzerinden muhalefet ihtiyacının giderilmesine karşıyım. Onların hepsi benim evladım, bu yanlış bir tavır, çocuklarımızdan elinizi çekin. Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez diyen biriyim. İmam hatip üzerinden yapılan bir kavga çocuğun ruhunu örseliyor. Tüm renklerle ilgileniyorum bir kesimle değil. Aslı olmayan, çeşitli çevrelerin amaçları için kullandığı bu yol çok çirkin" diye konuştu.

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin

SORULAR HER AY YAYIMLANACAK

LGS sınavından  örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız. Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız.

ÖDEV İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR

Ödev çoktan seçmeli testlerin dayatıldığı bir sistem. Ödevin mahiyetinin dönüşmesini sağlayacağız. İçeriğine dair birtakım değişiklikler yapacağız.

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin

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