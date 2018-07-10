Bakan Selçuk, görevleri iki Bakan'dan devraldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleşerek Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı çatısı altında birleşti.

BAKANLAR, YENİ BAKAN SELÇUK'A GÖREVİ TESLİM ETTİ

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a görevlerini devir etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ve Çalışma Bakanlığı’nda devir teslim törenleri yapıldı.

"FETÖ'YÜ BU BAKANLIKTAN TEMİZLEDİK"

Göreve geldiğinde 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığını belirten Fatma Betül Sayan Kaya, ”25 Mayıs 2016 tarihinde görev aldığım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını Sayın Zehra Zümrüt Selçuk kardeşimize devredeceğiz. Bakan olduktan kısa bir süre sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşadık. Darbe girişimi yaşandığı anda burada arkadaşlarımızla çalışıyorduk ve bende diğer milletvekili arkadaşlar gibi Meclise koşanlar arasındaydım. Hain FETÖ terör örgütünün elemanlarının hepsini bu Bakanlıktan temizledik. Bu hain terör örgütünün de takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"HER AİLEDE EN AZ BİR ÇALIŞAN OLACAĞINA İNANIYORUM"

Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının birleşmesinin büyük faydalar sağlayacağının belirten Kaya, “Geçtiğimiz yılda da Kurum çocuklarımızın artışında büyük bir oran sağladık. Bunun da gururunu yaşıyorum. Yeni dönem ben inanıyorum ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birleşmesi ile en az her ailede bir çalışan olacak. Ben bu anlamda Sayın Bakanıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"SAYIN BAKANIMIZ ÇOK ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI"

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Sizlerin bir kardeşi bir ablası olarak çalışacağıma söz veriyorum. Sayın Bakanımız 2 yılı aşkın bir süredir çok önemli işlere imza attı. Çok başarılar gösterdi ve çıtayı bize devrederken yükseltti. Bu gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ailenin temel unsurlarından biride vefa dolayısıyla bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti.

"ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YILI İLAN ETTİK"

Şahlanan Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir dönem olduğuna inandığını belirten Jülide Sarıeroğlu ise sözlerine şöyle devam etti: “Kardeşlerimizin kadroya geçişiyle ilgili iyi niyetli hassas, çalışma arkadaşlarımızla birlikte sabahlara kadar çalıştığımız bir dönemdi. Yine benim için engelli kardeşlerimiz önceliğimizdi. Engellilerin istihdamı konusunda 16 yıldır AK Parti iktidarında önemli adımlar atılmıştı, 5000 kişilik ek atama yaptık. Taşeron sistemle ilgili çok önemli adımlar attık. İŞKUR’la ilgili büyük adımlar attık. Görevde yükseltmeler, atamalar, bilişim altyapısı eşleştirme sistemiyle ilgili güçlü bir adımı attık. Diğer taraftan asgari ücret müzakereleri bazı yanlış anlaşılmalar ve ifadelerimizin çarpıtılması dahi olsa da geçmişte olmuş asgari ücret komisyonlardaki bakışlardan farklı bir bakış ortaya koyduk. Hep beklenen enflasyon üzerinden artış sağlanırken ilk defa bu dönemde yaşanan enflasyon üzerinden artış gerçekleştirdik. Çocuk işçiliği konusunda benim ayrıcalıkla çalıştığım konu oldu Aile Bakanlığı ile birlikte çalıştığımız konu bu yılı çocuk işçiliği mücadele yılı ilan ettik.”

"EMEK KUTSALDIR"

Bu sorumluluğu üstlenirken bu konuda gerçekleştirdikleriyle en büyük yardımcım Jülide Sarıeroğlu Hanımefendi ve Bakanlık teşkilatı olacağını belirten Bakan Selçuk, “Açılan bu yeni sayfada milletimizin bizden yeni sözler yeni yatırımlar beklediğini de biliyoruz. O yüzden bugün milletimizle birlikte yeni bir heyecana yeni bir yolculuğa yelken açıyoruz. Biliyoruz ki emek kutsaldır ve bu yüzden ki emekçilerin alın terleri bizim için kutsaldır. Sosyal devlet anlayışının en önemli uygulayıcılarından biri de Türkiye, bu anlayışımızı güçlendireceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle yürüyeceğiz” dedi.