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Bakan Selçuk: Liselere giriş sınavı haziranda yapılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere giriş sınavının en geç 3 hafta içinde açıklanacağını söyledi. Bakan sınavın haziran ayında yapılma ihtimalinin de olduğu ifade etti.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 12:29..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’nda öngörülen çalışmaların pilot uygulamaların ardından gerçekleşeceğini söyledi.

OKUL ÖNCESİ ZORUNLULUĞU

Bakan Selçuk, okul öncesinin üç yıl sonra zorunlu hale geleceğini, geçişin altyapı planlamalarıyla birlikte zamana yayılacağını, özel okullarda çalışan öğretmenlerin en düşük ücretleri konusunda bir standart belirleme hedefleri olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk: Liselere giriş sınavı haziranda yapılabilir

LİSE SINAVLARI HAZİRANDA

Ziya Selçuk, liselere giriş sınavının haziranda olmasını planladıklarını, sözleşmeli öğretmenliğin kalkmayacağını, öğretmenliğe girişte mülakatların devam edeceğini anlattı.

Bakan Selçuk: Liselere giriş sınavı haziranda yapılabilir

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