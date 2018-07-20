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Bakan Selçuk: Öğretmen performans kriteri uygulamayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için gelen performans değerlendirme sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 11:36..
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Bakan Selçuk: Öğretmen performans kriteri uygulamayacağız

Geçtiğimiz yıl öğretmenlere performans değerlendirme sistemi getirilerek yaptıkları işin niteliği ölçülmeye başlanmıştı.

ARTIK UYGULANAMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için gelen performans değerlendirme sisteminin artık uygulanmayacağını açıkladı. Selçuk konuyla ilgili olarak, "Performans kriteriyle ilgili düzenleme işlevsel değil" ifadesini kullandı.

"SAĞLIK ÖZRÜ KONUSUNDA RAHATLAMA GETİRİLECEK"

Bakan Selçuk ayrıca, öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk: Öğretmen performans kriteri uygulamayacağız

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN AMACI

Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyordu.

Uygulama 6 ilde pilot uygulama olarak başlatılmıştı.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Bu uygulama tartışmalara neden olmuştu. Bir meslek grubuna not verilmesini doğru bulmayanlar vardı.

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