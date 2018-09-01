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Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı 3 Eylül Pazartesi günü, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden canlı yayında öğretmenlere seslenecek.

AA | 01.09.2018 - 10:45..
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, öğretmenlere yönelik 3-14 Eylül'de yapılacak mesleki çalışma programının 3 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Buna göre, Milli Eğiitm BakanıZiya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programının başladığı 3 Eylül Pazartesi günü, canlı yayınla okullarda dersbaşı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslenecek.

CANLI YAYINLA TAKİP EDECEKLER

Başöğretmen Salonu'nda 10.30'da başlayacak olan programa, Ankara'nın merkez ilçelerinden öğretmenler katılacak. Türkiye'nin 81 ilinde dersbaşı yapacak öğretmenler de Bakan Selçuk'un konuşmasını okullardaki canlı yayın ekranları üzerinden takip edecek.

Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap edecek

ÖZEL MESAJLAR VERECEK

"Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir." ifadesiyle öğretmenlik mesleğine dair farklı bir bakış açısı ortaya koyan Ziya Selçuk, öğretmenlere önemli mesajlar verecek.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK PROGRAMLAR

Mesleki çalışma programıyla, öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve tecrübelerinin artırılması, öğretmenlere yeni beceriler kazandırılması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yollarının bulunması, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programların hazırlayıp uygulanması amaçlanıyor.

Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap edecek

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