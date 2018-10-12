Bakan Selçuk: Sınıfları lale bahçesi yapmamız lazım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa ziyareti sırasında dördüncü sınıfa giden kız öğrencinin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"GÖREVİNİ YAP"

Bakan Ziya Selçuk, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe." mesajıyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından Urfa'da bir lale notuyla paylaştığı mesajla kutladı.

"SINIFLARI LALE BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRMEMİZ LAZIM"

Bakan Ziya Selçuk, geçen hafta Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette dördüncü sınıfa giden bir kız öğrencinin hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Urfa'da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi. Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum ona boş bir kağıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kağıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SELÇUK'UN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, daha önce kendisine hediye edilen kağıttan laleyi sosyal medyada paylaşması, laleyi Ziya Selçuk'a hediye eden Suriyeli 4. sınıf öğrencisini duygulandırdı.

Şanlıurfa'da yaşayan Kuveyt-Türk Kardeşlik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sabbah Ammadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Rakka'dan Şanlıurfa'ya geldiğini söyledi.

Eğitimine burada devam ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Ammadi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir süre önce okullarına geldiğini ve kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.



