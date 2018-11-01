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Bakan Selçuk’tan öğrencilere ıslıklı cevap

Balıkesir'de bir ortaokulun açılışına katılan Bakan Selçuk, kendisine ıslıkla destek olan çocuklara aynı şekilde cevap verdi.

İHA | 01.11.2018 - 13:08..
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Balıkesir Yarış Ortaokulu’nun açılışı için şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e açılış için gittikleri okulda büyük ilgi gösterildi.

Hayırsever iş adamı Nazmi Yarış tarafından yaptırılan okulda konuşan Enerj Bakanı Dönmez, "18 yüzyıla kadar toprağı kontrol etmek önemliydi. Sanayi devrimi ile bu yıkıldı. Sonra yerini sermaye ve para aldı. Yeni yüzyılda bunların değeri azaldı. Artık bilgiyi üreten, işleyen, katmak değer üreten toplumlar öne çıktı. Bu ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerden bilgi üretmesini beklemiyoruz ancak bilgiyi doğru kaynaktan almalarını istiyoruz" dedi.

"BİZ EĞİTMENLER SIRA DIŞI İNSANLARIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşması için kürsüye geldiği anda çocuklar tarafından sevgi gösterileri yapıldı. Bakan Selçuk ise çocuklara dönerek uzun bir ıslık öttürdü. Bakan Selçuk, "Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız" dedi. Bakan Selçuk, konuşmasının devamında hayır sever iş adamı Nazmi Yarış’a teşekkürlerini sundu.

Programın ardından Bakan Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Bakan Selçuk’tan öğrencilere ıslıklı cevap

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