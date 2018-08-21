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Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arefe gününde Ankara’da yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 15:58..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaretlerine annesinin de memleketi olan Kahramankazan’ın Fethiye mahallesinde bulunan aile kabristanını ziyaret ederek başladı. Bakan Selçuk, anneanne ve dedesinin mezarları başında dua etti.

Kahramankazan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk; “Anne tarafından Kahramankazanlı’yım. İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan ile akrabalık bağımız var. O yüzden ilk ziyaretimi hem milli mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Satı Kadının yaşadığı, hem de 15 Temmuz gecesi yine bir milli mücadele sergileyen Kahramankazan’a gerçekleştirmek istedim.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Selçuk, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olan Muhtar Ali Anar’ın evini ziyaret etti. Şehit Anar’ın annesi Yurdanur Anar, Bakan Selçuk’a teşekkür ederek, ‘Böyle gelip, hatırımızı soruyor olmanız bize yetiyor’ dedi. Şehidin eşi Nuray Anar da ‘Sizlerin desteği ile ayakta kaldık’ ifadesini kullandı. Ziyarette, Şehit Anar için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

KABRİSTANLARA KARANFİL BIRAKTI

Ankara Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Cebeci Askeri Şehitliğini de ziyaret eden Selçuk, kabristanları tek tek ziyaret ederek, dualar okudu, kabristanlara karanfil bıraktı.

Şehitlikte bulunan ailelerle de yakından ilgilenen Selçuk, şehit ailelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

ŞEHİT EKER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bir sonraki adresi, 17 Şubat’ta Hakkari Şemdinli’de şehit olan Mustafa Eker’in evi oldu. Ziyarette, 29 yaşında şehit olan Eker için Kuran’ı Kerim okundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Hakan Ünver’in evine de bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Selçuk, şehidin çoçukları Berra ve Kerim Berke ile yakından ilgilendi, oyuncak hediye etti.

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

Bakan Selçuk'tan şehit ailelerine ziyaret

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