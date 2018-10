Bakan Ziya Selçuk yeni eğitim vizyonunu açıkladı

Milli Eğiitm Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Eğitim Vziyonu'nu açıklıyor. Bakan selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını söyledi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Okul mahalle spor kulüpleri kurulacağını açıklayan Selçuk, "Veriyi kullanmak politika geliştirirken bizim açımızdan son derece kritik. Bu yüzden de öğrenme analitiği platformu oluşturuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yabancı dil eğitiminin de yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI ARTACAK

Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi üç yıldan bir yıla iniyor Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

Okullara gelişim bütçesi veriliyor 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat geliyor İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme placak.

Teneffüs süreleri artırılıyor. Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor Çocukların mesleki yönelimi için yeni yapı kuruluyor Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor.

Bilişimle ilgili çocuklara serfika eğitimi geliyor Yaz döneminde okullarda oyun temelli program uygulanacak Tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kuruluyor.

YÖK İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Selçuk açıklamasında, "Okul yöneticilerinin yetki sorumluluklarını arttırıyoruz. 12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme konusunda belirli bir mekanizmamız var. YÖK ile işbirliği yapıyoruz. Eğitim Fakültelerinin muhakkak değişmesi lazım. Belli sayıda pilot Eğitim Fakülteleri oluşturacağız. Burada uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılacak. Veriye dayalı yönetim bizim yine kritik unsurlarımızdan bir tanesi. Öğrenme analitiği platformu oluşturacağız" dedi.

OKUL MAHALLE SPOR KULÜPLERİ GELİYOR

Bakan Selçuk, "Okul Mahalle Spor Kulüplerini kuruyoruz. Türk Eğitim Sisteminin bel kemiği ortaöğretimde kırılıyor. Japonya, Singapur’da birçok ülkede lisede 5-6 ders var. Bizde 15-16 ders var. Bir çocuk bir sene boyunca spordan nasıl uzaklaştırılır. Alan seçimini dokuza almak, sosyal girişimcilik dersleri vermek, uluslararası sertifikasyon vermek. Bu ve benzeri birçok şey ortaöğretimdeki kritik noktamız."

YÖNETİCİLERDE LİYAKAT TEMEL ŞART OLACAK

Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız"





Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

"EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRMESİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Bakan Selçuk, "Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlemek ve hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu görmemizin mümkün olduğu bir okul bu. Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Her okul müdürü açısından çok önem taşıyor. Müdürün yeterliliği çok önemli. Tüm yöneticilerimizin liyakat temelli olmasını istiyoruz. Bir okul mimarisi kuruyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak kuruluyor. İlkokulla üniversitenin bağlantısı var. Okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak çok önemli. Müfredatla ilgili bir başka şeyi paylaşmak isterim. Genelde müfredatı çıkarır, sonra öğretmen eğitimi yaparız. Aslında müfredatı yazmadan önce öğretmenlerin eğitimini tamamlamak, sonra müfredat yazmak gerekiyor. Daha az ders saati, daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz."

"Veriye dayalı eğitim önemli kriterlerimizden biri. Verinin nasıl kullanıldığı çok çok önemli. Bu yüzden de Öğrenme Analitiği Platformu oluşturuyoruz. Türkiye’nin öğrenme haritasının anlaşılması için çok önemli. Veri denetim birimi gibi birimler bunlara destek olacak. Üniversitelerimizde binlerce araştırma yapılıyor ancak bunların hayata konması çok da mümkün olmuyor. Bununla ilgili bir birim oluşturduk. Tüm kademelerde yönlendirme sistematiği geliyor. Çocuklarımızın birçok açıdan tanınabilmesi için bir yapı kuruyoruz. Dolayısıyla bu yapının desteklenmesi gereken ögeleri de öne çıkıyor. Örneğin sınıf öğretmenleri ve diğer bazı branşlar."

SINAV SİSTEMİ

"Sınav meselesi önemli bir konu. Biz bu sınava kademeler arası geçiş diye bakmıyoruz. Sınav bizim için muhakkak süratle ikinci planda olması gereken bir unsur. Zamanla sınava giren öğrenci, sınavla girilen okul sayısını, okullarımız arasındaki imkân farklılıklarını azaltırsan, doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak. Sınav sayısı, sınavın adından ziyade, sistemin ne kadar iyi olduğuyla ilgileniyoruz. Erken çocukluk meselesi, bizim en çok bütçe ayırdığımız, zaman ayırdığımız konuların başında geliyor. İlkokul kritik bir dönem."

MESLEKİ EĞİTİMDE BECERİYE BAKILACAK

"Mesleki eğitimde alan ve dal rehberliğinde bir beceri seti oluşturuyoruz. Dokuzda teorik derslere başlayan meslek lisesi öğrencilerinin niye okulu terk ettiklerini görmek mümkün. Bütün ilkokullara, ortaokullara, liselere dijital becerinin sızması gerekiyor. Bu sadece okul çağı çocukları için değil yetişkinler için de olacak. 22 yaşını aşmış insanların lise mezuniyetlerini sağlamak için yurtdışında yapıldığı gibi lise diploması verme imkanımız olacak. Bunun için farklı modeller geliştiriyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi gerçekten hayat boyu öğrenme şeklinde yapacağız. Her şey Türkiye’de hazır. Sadece modelleme ve takip çıkarmak önemli."