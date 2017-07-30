Bakan Şimşek: Türk-Alman ilişkileri stres testini geçecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ve yatırımcıların soruları olmasını anlayabildiğini belirtti.

Kötü dönemin geride kaldığını ifade eden Şimşek, "İş dünyasına güvence verebilirim. Türkiye, eskiden olduğu gibi açık, liberal ve girişimci dostu bir ülkedir." ifadesini kullandı.

"FETÖ'NÜN AĞINDAKİ ŞİRKETLERİ ÖĞRENMEK İSTEDİK"

Şimşek, Türk makamlarının Almanya’ya terörle bağlantılı yaklaşık 700 şirketin isminin yer aldığı liste verdiği iddialarına ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:



“Medyadan bu listeden haberdar olduğumda hemen Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı aradım. İkisi de teröre maddi destek nedeniyle hiçbir zaman tek bir Alman şirketi hakkında soruşturma yapılmadığı konusunda güvence verdi. Fetullahçı Terör Örgütü ağının parçası olan Türk şirketleri, yurt dışında iş bağlantıları kurdu. Türk İçişleri Bakanlığı bu şirketler hakkında İnterpol üzerinden bilgi almak istedi, ancak onların yabancı partnerlerinden değil. Başvurunun ekinde bulunan listede 9 bin 800 firma vardı. Sadece Almanya’dan değil 50’den fazla ülkeden. Bu şirketlerden herhangi biri hakkında bir süreç yok. Bu listeyi daha fazla yanlış anlamaları önlemek için yine de geri çektik."

"ALMAN HÜKÜMETİ YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ"



"Alman hükümeti, Türkiye politikasında yeni bir yön vereceğini açıkladı ve bunlar arasında Türkiye’deki Alman şirketlerine kefil olmayı inceleyeceği yer alıyor. Bu tehditleri ne kadar ciddiye alıyorsunuz?” sorusuna Şimşek, “Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) liderliğini yapıyor. Almanya’nın söylediğini ciddiye alıyoruz. Ancak Alman hükümetinin davranışı açık bir şekilde yanlış bilgilere dayanıyor. Listenin moral bozukluğuna yol açtığını anlayabiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BU STRES TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ"

Türkiye ve Almanya’nın 100 yıldan fazla bir zamandan beri yakın iki dost olduğunu vurgulayan Şimşek, "Evet bazı konularda şu an hemfikir değiliz. Evet, biz Türkler terörle mücadelede Almanya’dan daha fazla dayanışma isterdik. Ancak Türk-Alman ilişkileri bu stres testinden başarıyla geçecek." dedi.

"ALMANYA RASYONEL DAVRANMIYOR"

Şimşek, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin en alt noktada olduğu yönündeki görüşe katılıp katılmadığı yönündeki soruya, “Almanya rasyonel davranmıyor. Bu tartışmadan kimse fayda sağlamıyor. Biz daha çok Türk-Alman ortak girişimcileri nasıl destekleyeceğimizi, birlikte nasıl daha fazla refah oluşturabileceğimizi konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"FETÖ KONUSUNDA EMPATİ BEKLİYORUZ"

Şimşek, FETÖ terör örgütünün Türk hükümetini kötü göstermek için elinden geleni yaptığını belirtti.



FETÖ’dan dolayı Türkiye’nin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Şimşek, “Biz Avrupa’daki müttefiklerimizden ve ABD'den Türk halkı ile dayanışma içinde olmalarını ve empati bekliyoruz." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI BİR SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI KORUYORUZ"

FETÖ terör örgütünün on yıllardan beri devlete sızdığını anlatan Şimşek, terör örgütü üyelerinin tüm kurumlara yayıldıklarını aktardı.



Şimşek, FETÖ üyelerinin bir dönem polis ve yargıda etkin olduklarına işaret ederek, "Bir devletten, düşmanlarını çalıştırmayı devam etmesini ciddi bir şekilde kim bekleyebilir? Devleti FETÖ teröristlerinden temizlememiz görevimizdir. Bazılarının iddia ettiği gibi demokrasiyi mezara götürmüyoruz. Biz vatandaşlarımızı bir suç örgütüne karşı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.