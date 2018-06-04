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Şimşek: Kur ve petrol fiyatları enflasyonu etkiledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisini değerlendirdi.

AA | 04.06.2018 - 11:45..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bugün mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Bu haberin ardından Başbakan Yardımıcısı Mehmet Şimşek yaşanan artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ PETROL VE KUR GİBİ DÖNEMSEL HAREKETLERİ YANSITIYOR"

Şimşek şunları söyledi: "Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor. Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.

"DENGELENME EĞİLİMİ BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek.

Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak. Enflasyon ve cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyecektir."

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