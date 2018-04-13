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Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere'nin Aeroflot uçağının denetlenmesi olayı için özür dilediğini açıkladı.

DHA | 13.04.2018 - 10:56..
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Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere Uçuş Güvenlik Merkezi’nin Mart ayı sonunda Aeroflot uçağının denetlenme nedenini açıkladığını ve özür dilediğini açıkladı.

Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi

"ÖZÜR DİLEDİLER"

Sokolov Krasnoyarsk Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Sebeplerini açıkladılar, hatta özür dilediler. Bunu İngiltere'nin uçuş güvenliği merkezi yaptı” dedi.

İngiliz polisi ve gümrük yetkilileri 30 Mart’ta Londra’dan Moskova’ya uçmaya hazırlanan Aeroflot uçağını denetlediler. Uçağın pilotu, polislerin hiçbir neden bildirmeden kurallara göre yasak olmasına rağmen mürettebatın uçağı terk etmesini istediler.

UÇAK KRİZİ

Rusya Ulaştırma Bakanlığı Mart ayı sonunda Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya uçuş güvenliği koordinasyon merkezinin Londra’dan uçağın denetlenmesinin nedenlerini açıklamasını istemişti.

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