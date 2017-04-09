Bakan Soylu 6 aylık terörist bilançosunu açıkladı

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine geçti, Hamam Çimeni Çarşısı’nda esnaf ve halka seslendi.

Anayasa değişikliğini anlatan ve 16 Nisan’da tarihi bir karar verileceğini belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

"6 AYDA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

“Başımıza PKK’yı musallat edecekler. DAEŞ’i, FETÖ’yü musallat edecekler. Buradan sesleniyorum; ister FETÖ gelsin, ister PKK, ister DAEŞ gelsin. Hollanda gelsin, Almanya gelsin. Kim gelirse gelsin, topyekün gelsinler. Bize Akçaabat yeter, bize Türkiye yeter. Terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün 40’ın üzerinde operasyon sürüyor. Türkiye’nin her noktasında, kırsalda, dağlarda operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. "

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Avrupa'ya vize serbestisi konusunda Türkiye’nin sorumluklarını yerine getirdiğini ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Avrupa güya bize vize serbesti verecek. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. En son yaptıkları ne biliyor musunuz? 'Terör yasasını değiştireceksiniz’ diyorlar. Onun Türkçesi ne biliyor musunuz? PKK’yı serbest bırakacaksınız. Batı’daki aklı evvellere sesleniyorum, Batı’da Türkiye’yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum; biz bu ülkenin her santimetrekaresinde kanla aldık. Özgürlüğümüz ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne diz çöktürüyoruz. Farkında değil misiniz? Buradan sesleniyoruz Almanya’ya, Hollanda’ya, İsviçre’ye. Ya Türk milletine tabi olacaksınız, saygı duyacaksınız, ya da o söylediklerinizin hiç biri burada geçerli olmayacak."









