Bakan Soylu: Çocuklarımızı heder etmeye çalışıyorlar

Bursa Nilüfer Konak Mahallesi’ndeki nokta mitinginde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Uludere’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı yaptığı operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Soylu, "Bugün bizim aslanlar, Şırnak Uludere’de 11 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Geçen gece 11’de Ankara’dan çıktım ve gece saat 4’e kadar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lice’ye gittim ve operasyonları takip ettim. Ama o akşam bir HDP milletvekili arkadaşlarıyla gelip ’Biz operasyonların yapıldığı bölgeye gitmek istiyoruz. Operasyonların yapıldığı yerde hak ihlalleri var’ dediler. Bu ülkenin özgürlüğüne kast edenlere karşı hangi hak ihlali varmış onu sormak istiyorum" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIM HARAM OLSUN"

7 Haziran seçimlerinden sonra hükümetin kurulamadığı zamanları hatırlatan Soylu, PKK’nın ve ona destek verenlerin 7 Haziran sonrasında özerlik ilan ettiğini söyleyerek, "Bu sistem içinde özerklik ilan etmek istediler. Muş’ta, Varto’da, Nusaybin’de ilan edeceklerdi. O gün cesaretliydiler. Çünkü o zaman hükümet kurulamadı. Nasıl olsa tek başına hükümet yoktu. Hükümet nasıl kurulacak bilinmiyordu. Elinize aldınız ve istediğiniz gibi çiziyordunuz. Hadi bakalım cesaretiniz varsa bugün özerlik ilan edin. Oradaki kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Bir annenin 13 yaşındaki kuzusunu evinden alıp dağa çıkaracaklar. Eğer bu ülkede bir annenin 13 yaşındaki kızı dağa götürülüp terörist yapılıyorsa, benim İçişleri Bakanlığım haram olsun" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI HEDER ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda hükümet olarak büyük bir kararlılık gösterdiklerinin altını çizen Soylu, "Uyuşturucu bizim ne dinimize, ne geleneğimize, ne göreneğimize uyuyor. Çocuklarımıza heder etmeye çalışıyorlar. Bunu yapan da Avrupa'dır. Biz hükümet olarak büyük bir uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Özellikle ben uyuşturucuyla mücadelede neler yapıldığını mahalle mahalle takip ediyorum" şeklinde konuştu.