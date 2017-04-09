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Bakan Soylu gazetecilerle maç yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da gazeteciler ile polisler arasında Polisevi halı sahasında oynanan futbol maçında forma giydi.

09.04.2017 - 17:48
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Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Bakan Soylu gazetecilerle maç yaptı

BAKAN SOYLU POLİS TAKIMINDA FORMA GİYDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Halil Beyazıt tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla gazeteciler ile polisler arasında düzenlenen futbol karşılaşmasına katıldı.

Bakan Soylu gazetecilerle maç yaptı

25 DAKİKADA 2 GOL

Polisevi halı sahasında oynanan maç, Süleyman Soylu'nun vuruşuyla başladı. Polislerin takımında yer alan Soylu, 25 dakika süren ilk devrede oyunda yer alarak 2 asist yaptı, 2 de gol attı.

Bakan Soylu gazetecilerle maç yaptı

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