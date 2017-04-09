Bakan Soylu gazetecilerle maç yaptı

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.

BAKAN SOYLU POLİS TAKIMINDA FORMA GİYDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Halil Beyazıt tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı dolayısıyla gazeteciler ile polisler arasında düzenlenen futbol karşılaşmasına katıldı.

25 DAKİKADA 2 GOL

Polisevi halı sahasında oynanan maç, Süleyman Soylu'nun vuruşuyla başladı. Polislerin takımında yer alan Soylu, 25 dakika süren ilk devrede oyunda yer alarak 2 asist yaptı, 2 de gol attı.