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Bakan Soylu Hakkari'de askerlerle sahur yaptı

Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şemdinli'deki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda askerlerle sahur yaptı.

AA | 18.05.2018 - 05:21..
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Yüksekova'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Şemdinli'ye geçen Bakan Soylu, 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na geldi. Mehçik'in operasyonları hakkında "Tarih yazıyorsunuz" diyen Soylu, sahuru askerlerle birlikte yaptı.

Bakan Soylu Hakkari'de askerlerle sahur yaptı

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Dua edilmesinin ardından askerlerle sahur yapan Soylu, Mehmetçik, jandarma, güvenlik korucuları ve polisle hep birlikte ramazan ayında bir aile bütünlüğü anlayışı içinde olduklarını söyledi.

Allah'ın bu memlekette ağız tadıyla, birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara sahur yapmayı nasip etmesini dileyen Soylu, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Tarihler geçer, yıllar geçer, günler geçer. Bu dönemde de bizler 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasına biliniz ki hem dünyada uzattığımız el hem çevremizde oluşan terör hattına karşı gösterdiğimiz tavır sebebiyle birçok milletin, birçok insanın duasını alıyoruz. Bu Afrin'de böyle, bu Cerablus'ta böyle, bu Irak'ın kuzeyinde böyle. Kolay değil; eşkıyanın hakim olduğu, eşkıyanın hüküm sürdüğü, teröristin hüküm sürdüğü bir yerde hayatını devam ettirebilmek, orada varlığını devam ettirebilmek, namusuna sahip çıkabilmek, inancına sahip çıkabilmek kolay değildir."

Bakan Soylu Hakkari'de askerlerle sahur yaptı VİDEO

Bakan Soylu Hakkari'de askerlerle sahur yaptı


"ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ, ÖLÜME İNANIYORUZ"

Soylu, güvenlik güçlerinin sadece sınırların güvenliğini sağlamakla, ülke içinde cereyan edebilecek olumsuzlukları engellemekle kalmadığını, aynı zamanda tarih yazdığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin, ecdada yakışır şekilde, onların bıraktığı gibi bir tarih yazdığını dile getiren Soylu, bugün yaptıklarından ziyade geleceğe bıraktıklarının daha önemli olduğunu belirtti.

Geleceğe çok doğru işler bırakıldığına dikkati çeken Soylu, "Milletimizin güçlü olduğu, devletimizin güçlü olduğu, değerlerimizden, ahlakımızdan bize bırakılan medeniyetin o büyük anlayışından vazgeçmediğimizi hepimiz bir taraftan gerçekleştiriyoruz. Buradayız, Allah'ımıza şükürler olsun. Hiçbirimiz korkmuyoruz. Ölümden korkmuyoruz, ölüme inanıyoruz. Öteki dünyanın ahir olduğuna, esas dünyanın o dünya olduğuna hepimiz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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