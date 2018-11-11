Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti

Batman’da tesisatçılık yapan Muhammed Karabaş, motosikletle seyir halindeyken soğuktan korunmak için aküden aldığı elektrikle ısınan yelek yaptı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık söylemeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerli ve milli bir kahraman Tozkoparan TRT 1 ekranlarında

CHP'li Buca Belediyesi, Çevik Bir Meydanı'na yapılan heykelin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzememesi üzerine düzeltilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.