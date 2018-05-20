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Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla yaptı

Cuma günü orucunu sınırdaki askerlerle açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Diyarbakır'da vatandaşlarla iftar sofrasına oturdu.

İHA | 20.05.2018 - 22:32..
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Diyarbakır'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar program için vatandaşlarla Kayapınar'daki Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla yaptı

"BİRİLERİNİN PROJELERİ TUTMADI"

Ezanın okunmasının ardından iftarını açan Bakan Soylu, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Dışarıda pişen bu ülkede uygulatmaya çalışılan, böyle yaparsanız başarılı olursunuz diyen proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerimizin gelmesini, hemşirelerimizin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Birilerinin projesi bu ülkede tutmadı." dedi.

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