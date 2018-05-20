Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla yaptı

Diyarbakır'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar program için vatandaşlarla Kayapınar'daki Kent Meydanı'nda bir araya geldi.
"BİRİLERİNİN PROJELERİ TUTMADI"
Ezanın okunmasının ardından iftarını açan Bakan Soylu, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Dışarıda pişen bu ülkede uygulatmaya çalışılan, böyle yaparsanız başarılı olursunuz diyen proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerimizin gelmesini, hemşirelerimizin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Birilerinin projesi bu ülkede tutmadı." dedi.