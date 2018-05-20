24 Haziran'da yapılacak seçimler için milletvekilleri listesini açıklayan CHP'de, Ali Şeker aday gösterilmedi.

Abdüllatif Şener CHP'den aday oldu

Sahip olduğu milyon dolarlık rezidans daireleriyle gündeme gelen CHP'li İlgezdi, yeni dönemde de İstanbul 1. adayları listesinde yer aldı.

Gamze Akkuş İlgezdi CHP'den yeniden aday oldu

Cuma günü orucunu sınırdaki askerlerle açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Diyarbakır'da vatandaşlarla iftar sofrasına oturdu.

Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla yaptı

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı.

CHP'nin milletvekili adayları belli oldu

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KHK ile her gün Siirt'te bin 500 kişiye iftar

İçişleri Bakanlığı tarafından, ramazan ayı boyunca Siirt'te her gün bin 500 kişiye iftar yemeği verilecek.