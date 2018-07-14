Bakan Soylu, İHA'ları inceledi

Olimpos’a gidiyoruz, bu sefer denizine değil, dağına tırmanıyoruz. Kayalardan sızan doğal gazla ateşimizi yaktıktan sonra, yıldızların altında bir gece geçirmeye ne dersiniz?

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtlarını elektronik ortama aktararak koruma altına alacak.

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Destansı 15 Temmuz Direnişi'nin Bosnalı tanıkları

Kimi iş kimi tatil kimi eğitim gezisi için bulundukları Türkiye'de FETÖ'nün hain darbe girişimine tanık olan Bosna Hersek vatandaşları, o gece şahit oldukları destansı direnişi unutamıyor.