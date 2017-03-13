Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu FETÖ’nün elinde esirdir

AK Parti Başakşehir Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin konuşulduğu ’Genç Kürsü’ isimli program düzenledi.

PROGRAMA KATILANLAR

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde organize edilen programa; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, AK Parti Başakşehir Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KILIÇDAROĞLU GELSİN ANLATALIM"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün oyuncağı olduğunu söyleyerek, “Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün? Kılıçdaroğlu esirdir, FETÖ’nün elinde. Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir. Tam anlamıyla beraber esirdir. İsterse, Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyele beraber nasıl FETÖ’nün elinde olduğunu, nasıl FETÖ’nün kumpas kurduğunu, nasıl FETÖ’nün orada genel başkan değiştirdiğin, gelsin anlatalım” dedi.

"BU SİSTEM BABAYLA OĞLUNU BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR"

Önüzmüzdeki referandum da yapacağımız tercihin öenemli bir tercih olduğunu belirten Soylu, “Türkiye siyasetini dizayn edenler ve Türkiye’nin yönetmini dizay edenler, kuralları 61 ve 82 anayasasının kurallarına bağlamışlardır. İkisi de birbirini takip etmektedir. İkisi de birbirini güçlendirmektedir. Ve şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz bu kurallarla devam ettiğimiz sürece bu sistem babayla oğlunu birbirine düşürür. Kardeşi kardeşe düşürür” dedi.

"BİZİM SİZDEN SORACAK HESABIMIZ VAR"

Eski meclis başkanlarının imzaladıkları deklarasyonu da eleştiren Soylu, “Biz bu anayasaya hayır diyoruz. Utanmaz adamın sefası çoktur biliyor musunuz. Sizin zamanınızda, o parlementonun meclis başkanıyken bu ülkede darbeler yapıldı. Bu ülkede 28 Şubat’lar yapıldı. Bu ülkede bu ülkenin insanın haklarına tecavüzler gerçekleştirildi. Bir taneniz, Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretinin milyarda birine sahip olmadığınız için şıvıştınız ve kaçtınız. Milletin hak ve hukuklarını onlara teslim ettiniz. Bugün de adam gibi çıkıp ‘Hayır’ diyorsunuz. Bizim sizden soracak hesabımız var. O hesap daha bitmedi. Sizin cibilliyetiniz şu; darbe olsun da genel başkanımın ayağı kaysın da ben yerine geleyim anlayışının sahibi oldunuz” şeklinde konuştu.