İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu’nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı. Uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı anlatan Bakan Soylu, "Okul önünde uyuşturucu satanın ayağı kırılmalı." dedi.

"SORUMLULUK BANA AİT"

Bakan Soylu ayrıca uyuşturucu satıcılarına da hiçbir müsamahanın gösterilmeyeceğini mücadelenin her koşulda geri adım atmaksızın sürdürüleceğini belirtti.

Soylu, bu uğurda asla geri dönülmeyeceğini belirtirken,"Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait." dedi.

Bakan Soylu: Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez VİDEO

OKUL ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATTIRILMAYACAK

Soylu, okul önlerinde satışı yapılan uyuşturucu maddelere karşı 81 ilde 7 kez huzur uygulaması yapıldığını belirtirken, okul çevresinde satış yaptığı görülen kim varsa, polisin, onun bacağını kırması görevi olduğunu söyledi.

Bu konuda hassas bir mücadele verildiğine dikkat çeken Soylu, hedeflerinin 2018 yılı içerisinde bu illeti toplumdan temizlemek olduğunu belirtti.

"BACAĞI KIRMAK POLİSİN GÖREVİ"

Süleyman Soylu uyuşturucu ile mücadele konusunda geri adım atmamakla birlikte, tüm güvenlik güçlerinin de bu uğurda görevlerini yaptığına dikkat çekti, uygulamalarda da sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı, kullarda alınan güvenlik tedbirlerinin devam edeceğine vurgu yapan Soylu bu konuda sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek, "Ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. diye konuştu.

"PKK NEYSE UYUŞTURUCU DA O"

Soylu, 2017 yılında Türkiye’nin özellikle eroin yakalamalarında önemli bir rekor kırdığını belirterek, 20 ton eroinin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bilgisini verdi. Sadece 2017’de Ankara’da bin 610 kişinin uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını kaydeden Soylu, operasyonların halen devam ettirildiğini, PKK gibi uyuşturucu belası ile de mücadelenin kesintisiz süreceğini belirtti.

UYUŞTURUCU ÜRETİLEN TARLALARDA BUĞDAY EKİLİYOR

Uyuşturucunun büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini belirten Soylu, esrar ve kenevirin, zamanında Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde buğday üretilir gibi yaygın olduğuna dikkat çekerken, 2016'dan sonra bu tarlalarda uyuşturucu madde yerine buğdayın kendisinin üretildiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ YOK EDİYORLAR

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile işgalinin amaçlandığını anlatırken, gençleri hedef alan bu illetin hem geleceği yok ettiğini hem de teröre finans sağladığını belirtti.

Soylu, İkisi de gençlerimizi hedef alıyor ve ikisi de birbirinden besleniyor. Terör uyuşturucudan hem para açısından besleniyor hem de o teröristleri eylem yapacak kafaya getirmeye yarıyor." ifadelerini kullandı.