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Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ölü bulunan Leyla Aydemir'le ilgili "İlk belirlemelere göre ufak bir darp izi var." dedi.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 20:14..
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Türkiye, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra bugün ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'e üzülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ağrı'da ölü bulunan Leyla Aydemir'le ilgili CNN Türk yayınında Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

"KESİN SONUÇ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK"

Bakan Soylu şunları söyledi: "İlk belirlemelere göre tecavüz yok ve ceset sonradan oraya konulmuş gibi görünüyor. Darpla ilgili çok ufak bir işaret var ama bir yere çarptı mı darp mı? Otopsi sonucunda belli olacak."

Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok

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