taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili Soylu, 19 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

01.07.2017 - 22:11
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

Soylu, Lice ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir insanı, yiğit bir vatan evladını kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

Mercan'ın eşi, çocukları ve ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek adına Lice'de olduğunu dile getiren Soylu, bugün derin bir üzüntü içerisinde olduklarını aktardı.

"AİLESİ BİZE EMANETTİR"

Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Lice İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız, vatansever ve kardeşlik duygusu yüksek, insanlık duygusuyla hareket eden, ablasının tarifiyle 'gönlü geniş ve yiğit' bir arkadaşımızı kaybetmenin elemi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Orhan şehittir. Kalleşçe katledilmiştir. 4 evladı, eşi ve ailesi milletimize emanettir. Orhan'ı anlatanlar, tanıyanlar ve sevenler gönüllerinde, kalplerinde yaşatacaklar, buna inanıyoruz. Bizim inancımız şehitlerin yaşadıklarına aittir. Onların diri olduğuna ve yanımızda olduğuna ait bir inancın sahipleriyiz. Şehittir. Güvenlik kuvvetlerimiz büyük bir mücadele veriyorlar bu toprakların huzura erebilmesi ve bu toprakların teröristlerden arındırılabilmesi için."

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

"KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

On binlerce vatan evladının teröristlerin peşinde olduğunu vurgulayan Soylu, dün Kilis'in sınırına saldırmak isteyen 7 terörist, Herekol Dağı bölgesinde yaklaşık 9 terörist, bugün ise Bingöl'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

"DÜN GECE SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin ciddi bir ivmeyle devam edeceğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti: "Terör örgütlerinin, arkalarındakilerin ortaya koymuş olduğu anlayış bu millete teslim olana kadar bitmeyecektir. Dün gece bu bölgenin sözde sorumlularından birisi güvenlik kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Uzun zamandan beri peşinde olduğumuz birisidir. Dün ve bugün Diyarbakır'da yaklaşık 4 terörist etkisiz hale getirildi. Burada muradımız şu, dağın en tepesinde olsalar da şehrin içerisinde olsalar da kırsalda ve köyde bulunsalar da bu kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak.

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

Güvenlik kuvvetlerimizin, şehit olanlarımızın, gazi olanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Buna ait kararlarımız net ve açıktır. Bu kalleşlikler, yani sivil halka, masum insana sadece elindeki tek gücü siyaseten sürdüreceği sözü olanlara arkadan kalleşçe yapılan saldırılar elbette ki ne siyaset gücümüzü azaltacaktır ne bu konudaki kararlılığımızı etkileyecektir ne de terörü bitirme konusundaki irademize herhangi bir ket vuracaktır."

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

"İKİ KİŞİ NET OLARAK OLAYIN İÇERİSİNDE"

Mercan'ın daha yapacağı çok işlerinin olduğunu belirten Soylu, Mercan'ın arkadaşları ve evlatlarının o bayrağı teslim aldıklarını dile getirdi. 
İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Olay anı itibariyle 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek devam edecek. İnşallah bu katilleri en kısa süre içerisinde bulup adalete teslim edeceğiz. İki kişi net olarak olayın içerisinde. Şu anda güvenlik güçlerimizin elinde. Biz ne kadar olduğunu biliyoruz, soruşturmanın selameti açısından arkadaşlarımız daha rahat çalışabilme imkanına sahip olsun."

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

İlginizi Çekebilir
Bodrum'da makilik alanda yangın
Dün Alanya bugün İzmir derken bir orman yangını haberi de turizm cenneti Bodrum'dan geldi.
Emniyet'ten 81 ilde motosiklet uygulaması
Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 27 bin 687 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştiriliyor.
Gezi Parkı'na bakan oda tutan Alman bildiri düzeneği kurdu
Taksim'de bir Alman vatandaşı tuttuğu otel odasına düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru siyasi içerikli bildiri yağdırdı.
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
32 farklı suça karıştıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 14'ü yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

348
Eşine dışkı yedirmek isteyen koca tutuklandı

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca tutuklandı

420
Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

173
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

301
Gezi Parkı'na bakan oda tutan Alman bildiri düzeneği kurdu

Gezi Parkı'na bakan oda tutan Alman bildiri düzeneği kurdu

207
Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

32
İhracat rakamlarında artış

İhracat rakamlarında artış

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM