Bakan Soylu Lice'de taziye ziyaretinde bulundu

Soylu, Lice ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir insanı, yiğit bir vatan evladını kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Mercan'ın eşi, çocukları ve ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek adına Lice'de olduğunu dile getiren Soylu, bugün derin bir üzüntü içerisinde olduklarını aktardı.

"AİLESİ BİZE EMANETTİR"

Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Lice İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız, vatansever ve kardeşlik duygusu yüksek, insanlık duygusuyla hareket eden, ablasının tarifiyle 'gönlü geniş ve yiğit' bir arkadaşımızı kaybetmenin elemi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Orhan şehittir. Kalleşçe katledilmiştir. 4 evladı, eşi ve ailesi milletimize emanettir. Orhan'ı anlatanlar, tanıyanlar ve sevenler gönüllerinde, kalplerinde yaşatacaklar, buna inanıyoruz. Bizim inancımız şehitlerin yaşadıklarına aittir. Onların diri olduğuna ve yanımızda olduğuna ait bir inancın sahipleriyiz. Şehittir. Güvenlik kuvvetlerimiz büyük bir mücadele veriyorlar bu toprakların huzura erebilmesi ve bu toprakların teröristlerden arındırılabilmesi için."





"KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

On binlerce vatan evladının teröristlerin peşinde olduğunu vurgulayan Soylu, dün Kilis'in sınırına saldırmak isteyen 7 terörist, Herekol Dağı bölgesinde yaklaşık 9 terörist, bugün ise Bingöl'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"DÜN GECE SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin ciddi bir ivmeyle devam edeceğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti: "Terör örgütlerinin, arkalarındakilerin ortaya koymuş olduğu anlayış bu millete teslim olana kadar bitmeyecektir. Dün gece bu bölgenin sözde sorumlularından birisi güvenlik kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Uzun zamandan beri peşinde olduğumuz birisidir. Dün ve bugün Diyarbakır'da yaklaşık 4 terörist etkisiz hale getirildi. Burada muradımız şu, dağın en tepesinde olsalar da şehrin içerisinde olsalar da kırsalda ve köyde bulunsalar da bu kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak.





Güvenlik kuvvetlerimizin, şehit olanlarımızın, gazi olanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Buna ait kararlarımız net ve açıktır. Bu kalleşlikler, yani sivil halka, masum insana sadece elindeki tek gücü siyaseten sürdüreceği sözü olanlara arkadan kalleşçe yapılan saldırılar elbette ki ne siyaset gücümüzü azaltacaktır ne bu konudaki kararlılığımızı etkileyecektir ne de terörü bitirme konusundaki irademize herhangi bir ket vuracaktır."





"İKİ KİŞİ NET OLARAK OLAYIN İÇERİSİNDE"

Mercan'ın daha yapacağı çok işlerinin olduğunu belirten Soylu, Mercan'ın arkadaşları ve evlatlarının o bayrağı teslim aldıklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Olay anı itibariyle 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek devam edecek. İnşallah bu katilleri en kısa süre içerisinde bulup adalete teslim edeceğiz. İki kişi net olarak olayın içerisinde. Şu anda güvenlik güçlerimizin elinde. Biz ne kadar olduğunu biliyoruz, soruşturmanın selameti açısından arkadaşlarımız daha rahat çalışabilme imkanına sahip olsun."