Bakan Soylu: PKK'nın inlerine girilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'in Eruh ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığında, yeni göreve başlayan 110 güvenlik korucusu için düzenlenen yemin törenine katıldı.

"PKK'NIN ŞEHİR YAPILANMASI TAMAMEN ÇÖKERTİLMİŞTİR"

Korucuların polis, jandarma ve askerle omuz omuza çok önemli hizmetlere imza atacağına inandıklarını bildiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız adım adım bu hainleri takip etmektedir. Bütün inlerine girilmiştir, örgütün şehir yapılanması tamamen çökertilmiştir. Dağ yapılanmasında da girilmez denilen bütün operasyon merkezlerine girilmektedir. Maddi kaynakları neredeyse kurutulmuştur. Örgüte katılım, parmakla sayılır hale gelmiştir. Artık bu yoldan dönüş yoktur.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SONA YAKLAŞILDI"

Sizler, bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatanı nasıl savunmak gerekiyorsa inşallah o şekilde savunacağız. Sizlerde o gücü, o inancı görüyorum. Artık bu işi bitirmek, Doğu ve Güneydoğu illerimizi terörle anılır halden kurtarmak zorundayız. İnanın Türkiye terörle mücadelesinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve bilmenizi istiyorum ki, sona yaklaşmıştır."