Bakan Soylu: Renkli listedekilerin üstünü çiziyoruz

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütünün üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

BAŞARILI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristleri amansız takibe alan güvenlik güçleri, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

"LİSTELERİNİN RENKLİ OLANLARINI ELİMİZİ ALDIK ÇİZİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz.





Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl sene sonu gelmeden 68 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi.

TUNCELİ'DE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz."