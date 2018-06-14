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Bakan Soylu: Suruç'taki saldırı planlanmış

İçişleri Bakanı Soylu: (Suruç'taki saldırı) Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu."

AA | 14.06.2018 - 21:34..
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu grup ile esnaf ziyareti yaptığı sırada başka bir grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

BUNUN İÇİNDE KİM VARSA GEREĞİ YAPILACAK

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu. Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, gereği yerine getirilecektir. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız." dedi.

Suruç'ta AK Partililere saldırı VİDEO

Bakan Soylu: Suruç'taki saldırı planlanmış

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