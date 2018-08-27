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Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Cumartesi anneleri eylemi adı altında taşkınlık çıkaran terör yandaşlarıyla ilgili Bakan Soylu'dan bir açıklama geldi.

AA | 27.08.2018 - 11:15..
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Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü yandaşları ile polis arasında Galatasaray Meydanı'nda gerginlik yaşandı.

HDP'Lİ VEKİLLER EYLEME KATILDI

Provokatif eyleme HDP'li milletvekilleri de destek verince olaylar büyüdü. Polisin müdahalesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

"BU İSTİSMARIN SON BULMASINI İSTEDİK"

İçişleri Bakanı Soylu yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledii: "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik.

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor VİDEO

"TERÖRE KILIF YAPILMASINA GÖZ MÜ YUMSAYDIK"

Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

"ANNELİK KAVRAMI ÜZERİNDEN MAĞDURİYET OLUŞTURULUYOR"

Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSADE ETMEYİZ"

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor


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