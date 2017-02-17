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Bakan Soylu terör saldırısıyla ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da Savcılar Sitesinden gerçekleştiren terör saldırısıyla ilgili konuştu.

17.02.2017 - 22:53
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Bakan Soylu terör saldırısıyla ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Soylu: "Bir üzücü haber vereceğim, biraz önce Şanlıurfa'da çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. 15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

"BİR ÇOK OLAYIN FAİLİ TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."

Ayrıntılar gelecek...

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