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Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 6 binden 750'ye kadar düştüğünü açıkladı.

AA | 13.10.2018 - 10:24..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslendi, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtti.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Soylu, belediyelere kayyum atanmasından rahatsız olanların bulunduğuna işaret etti.

PKK'YA PARA TRANSFERİ BİTTİ

Terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Soylu, "Belediyelere kayyum atandı diye rahatsız oluyorlar. Çünkü PKK'ya oradan para transfer edemiyorlar. Orada hangi köye hangi muhtarları atarız diye plan yapıyorlar. 'Nereye hangi belediye başkanlarını yaparız' diye plan yapıyorlar. Sonra adamlar görevden alınırsa demokrasiye aykırı oluyormuş. Yok ya, hem terörist olarak belediyede duracaksın, milletin parasını alacak terör örgütüne vereceksin, biz de size vereceğiz, öyle mi? Demokrasiyi istismar edenlere, demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz sonsuza kadardır." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

TERÖRİST SAYISI 750'YE DÜŞTÜ

Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü, terör örgütünün baskısı altında kalan korucuları da görevden uzaklaştırdıklarını, huzur bozmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti.

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