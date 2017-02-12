Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

AB Bakanı Çelik, Avrupa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ‘Erdoğanofobi’ olarak adlandırdığı bir fobisinin olduğunu savundu.

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Igor Tudor Galatasaray'a doğru

Karabükspor ile başarılı bir grafik çizen ve adı Galatasaray'la anılan Igor Tudor için başkan Ferudun Tankut açıklamalarda bulundu.