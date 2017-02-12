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Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

Bakan Süleyman Soylu, kış döneminde 'giremezsiniz' denilen PKK bölgelerine tek tek girildiğini söyledi.

12.02.2017 - 15:22
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Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler verdi.

KIŞ DÖNEMİNDE GİREMEZSİNİZ DEDİKLERİ..

Bakan Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

SON 5 AYDA..

Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

"KIŞ MIŞ YOK"

Bakan Soylu, PKK'yla mücadeleyi büyük bir kararlılıkla devam ettireceğini vurgulayarak "Kış mış yok" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Soylu'dan PKK'yla mücadeleye devam mesajı haberi

Bakan Soylu terörle mücadelede rakamları açıkladı

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