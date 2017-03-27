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Bakan Soylu Trabzon'da konuştu

Trabzon'da vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, "Evlatlarımız 'PKK'yı bitireceğiz' diye haykırıyor" dedi.

27.03.2017 - 18:07
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Maçka ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Türkiye’nin çok sıkıntılı ve zor dönemlerden geçtiğini, ülkenin büyümesini ve zenginleşmesini istemeyenlerin bir türlü Türkiye'yi kendi başına bırakmadığını, ayağına sürekli pranga takmaya çalıştığını söyledi.

"EVLATLARIMIZ 'PKK'YI BİTİRECEĞİZ' DİYE HAYKIRIYOR"

Terörle büyük bir mücadele yapıldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Dün ve ondan önceki akşam toplam 22 artı 14 artı 3 terörist etkisiz hale getirildi yani 39 terörist. Şu anda hala daha Hakkari’nin İkiyaka Dağları'nda, Tendürek’te, Beslerdereler’de 30'un üzerinde operasyonla birlikte, bizim evlatlarımız, jandarmamız, askerimiz, polisimiz, korucumuz bir şey haykırıyorlar, ‘Biz bu ülkede PKK’yı bitireceğiz ve bir daha bu ülkede bu musibet bizim milletimize, insanımıza maliyet ödetemeyecek.' diyorlar."

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