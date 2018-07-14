Terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi bir üst seviyeye çıkaran Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandıracak kabinesinde yeniden İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.
YENİDEN SAHADA
Hükümetin kurulmasıyla birlikte ilk kabine toplantısı dün gerçekleştirildi. Bakan Soylu, toplantının ardından yeniden sahaya indi.
ASKERLERLE SOHBET ETTİ
Bakan Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne geçti. Kulede incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle sohbet etti.
SOYLU'YU YALNIZ BIRAKMADILAR
Soylu'nun ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.
Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti VİDEO
1 AYDA 18 TERÖRİST
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadelenin sürdüğünü, son 1 ay içerisinde kulenin bulunduğu alanda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.