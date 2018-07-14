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Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaşam alanlı güvenlik kulesini ziyaret ederek, askerlerle sohbet etti.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 15:38..
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Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

Terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi bir üst seviyeye çıkaran Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandıracak kabinesinde yeniden İçişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

YENİDEN SAHADA

Hükümetin kurulmasıyla birlikte ilk kabine toplantısı dün gerçekleştirildi. Bakan Soylu, toplantının ardından yeniden sahaya indi.

ASKERLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne geçti. Kulede incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle sohbet etti.

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

SOYLU'YU YALNIZ BIRAKMADILAR

Soylu'nun ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti VİDEO

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

1 AYDA 18 TERÖRİST

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadelenin sürdüğünü, son 1 ay içerisinde kulenin bulunduğu alanda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

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