Bakan Soylu Tunceli'de güvenlik kulesini ziyaret etti

Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

Sinem Gedikli ile samimi görüntüleri ortaya çıkan İntizar, Mustafa Ceceli'nin yaptığının namussuzluk olduğunu söyledi.

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

İBB, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne özel düzenlediği etkinliklerde güvenlik görevlileri 15 temmuz temealı forma giyecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaşam alanlı güvenlik kulesini ziyaret ederek, askerlerle sohbet etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi 15 Temmuz anması için hazırlık yapan işçiler yaptı.

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde, bugünlerde bir alg türü olan "dunaliella salina"lar nedeniyle adeta kırmızı beyaz şölen yaşanıyor.

1 Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

3 Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçı Shakira'yı izlemeye giden Aleyna Tilki, "Bana 30 bin az" dedi.

4 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

5 Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

6 Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursamayan bir tavır takınması eleştirilere neden oldu.