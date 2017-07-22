Bakan soylu Tunceli'de

Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ile birlikte Tunceli'ye geldi.

Şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakıldığı bölgeye giden Bakan Soylu ve beraberindekiler, riskli olarak değerlendirilen Pülümür Vadisi'nden karayolu ile geçti.

"HAİNLERİN YAPTIĞI HAYVANLIKTIR"

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz" dedi.

Terörle mücadelede Tunceli'de hangi noktada olduklarını değerlendirdiklerini anlatan Bakan Soylu, Burada konuştukları önlemlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdiklerini anlatırken şöyle konuştu:

"3 ÖRGÜTTEN 186 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



"Terörle ciddi şekilde mücadele ediliyor ve edilecek. Bu konuda arkadaşlarımızın büyük bir inancı söz konusu. Bu inancı hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın arkadaşlarımıza olan güvenini ve itimadını tekrar arkadaşlarımıza ilettik. Tekrar bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 aydır bu havalide 186 terörist etkisiz hale getirildi."