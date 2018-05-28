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Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması isteyenlerin oy hesabı yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 08:23..
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24 Haziran'da yapılacak seçimler için saha çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ın Dikilitaş semtindeki Ebubekir Camisi'nin alt katında bulunan salonda vatandaşlarlar bir araya geldi.

Gündemi değerlendiren Bakan Soylu, seçimler öncesinde muhalefet adaylarının Selahattin Demirtaş için yaptığı çağrılara da cevap verdi.

"PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR"

PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu belirten İçişleri Bakanı, Doğu ve Güneydoğu'da operasyonların ardından huzurun sağlandığını ifadet etti.

Bakan Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İşin esası şudur. Bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüttür. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin medeniyetini ortadan kaldırmak istiyor. Kültürümüzü, aile birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, sevdamızı ortadan kaldırmaktır amaçları. Onları gayesi budur. İşte onun için bugün Almanya'da PKK'ya miting yapmak için izin veriliyor da milletin evlatlarına miting yapma izni verilmiyor.

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size ViDEO

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

"AKŞENER SANA BU MU BATTI"

Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?

"BELEDİYLERİN PARALARI TERÖRE AKMIYOR"

Belediyelerin paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. Oradaki insanların çocukları üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun."

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