Bakan Soylu: YPG ve DEAŞ iş birliği yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Soylu, zirvenin açılış programında, küresel güvenlik anlamında çelişkilerle dolu bir yüzyıl yaşandığını söyledi.

"DEAŞ VE YPG BİRBİRİYLE ÇATIŞIYORMUŞ GİBİ GÖZÜKÜP İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Bugün kimin kiminle ve neden savaştığı belli olmayan bir güvensizlik ortamı içinde olduğunu vurgulayan Bakan Soylu şunları söyledi: "Radikalizm giderek artıyor ve küreselleşiyor. Terör ve şiddet, bir yandan öldürürken, diğer yandan kendi alt yaşam sistemlerini kurguluyor. Kendisini kurumsallaştırmaya çalışıyor. Şunu çok net bilmenizi isterim, Suriye'de, Kuzey Irak'ta düzensiz göçmenleri, PYD alıp bir noktaya getiriyor, 500 dolar, 700 dolar cebine para getiriyor. Bir sınırdan bir sınıra DEAŞ getiriyor, o da 500 dolarını alıyor. O bırakıyor, öbür taraftan yine PYD, aynı uygulamayı gerçekleştiriyor. Birbiriyle sahada çatışıyormuş gibi gözüken ama gelir kaynaklarında ve suç kabiliyetlerinde örtüşen ilişki 21. asırda dünyanın başına beladır.

"3 SURİYELİ ÇOCUK HİÇ BİNMEMESİ GEREKEN BİR BOTA BİNDİ"

Hepinizin üniformaları, hepinizin bir de vicdanları var. Önceki gün Suriyeli 3 çocuk, hiç binmemesi gereken bir botun batmasıyla hayatını kaybetti. Biz bunu 21. asırdan sonra gelecek nesillere nasıl anlatırız, sizler nasıl anlatırsınız. 12-13 yaşındaki çocukları, PYD ve PKK terör örgütü dağa kaçırıyor. Çocuklara cinsel istismarda bulunuyorlar, aramızdan ayrılmasınlar diye. Peki, Suriyeli çocuklar, kendi evinde, annesinin babasının yanında yaşaması gereken çocukların dağa kaçırılmasının bedelini biz nasıl öderiz? Çocuklara nasıl anlatırız? Batıdan kimyasal uyuşturucu, sentetik, doğudan doğal uyuşturucu, sürekli bir akım halinde. Peki bunların hedefleri ne? Küçük çocuklar. Hepimizin üniformaları olabilir, hepimiz başka bir kıyafet giyebiliriz, ama hepimiz vicdanımızı asla kaybetmemeliyiz. 21. yüzyılı suç örgütlerini, terör örgütlerinin yüzyılı haline getirmemeliyiz."

"PKK UYUŞTURUCUDAN 1,5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ"

Genel olarak Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölümünün PKK'nın elinde olduğunu anlatan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Örgütün uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelir 1,5 milyar dolar. Avrupa'da haraç topluyorlar. AB ülkelerinde eğitim kampları var, bu kamplardan örgüte eleman temin ediyorlar. Aynı zamanda silah ve insan kaçakçılığı da yapıyorlar. Yine bir çelişki; Amerika ile Suriye'nin arası yaklaşık 11 bin kilometredir.

"ABD'NİN SURİYE'DE 22 ASKERİ ÜSSÜ VAR"

Aynı Amerika'nın, Suriye’de 22 askeri üssü olduğu biliniyor, PKK'nın kolu olan YPG'ye tırlarla, uçaklarla silah gönderiyor. Aynı zamanda para ve eğitmen gönderiyor. Orta Doğu için 2019 yılı savunma bütçesinde ayırdığı kaynak tam 69 milyar dolar. Türkiye olarak Suriye kaynaklı göç dalgasıyla uğraşıyoruz.

Dünyanın birçok ülkesi bu sorunla yüzleşiyor ama takdir edersiniz ki Türkiye’nin yükü daha ağır. Öyle ki, dünyanın başka ülkelerinden göçmen kaçakçılığında uzmanlaşmış organize suç çeteleri, Türkiye’ye gelip bizim ülkemizde insan kaçakçılığı yapıyor."