taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48825
Euro
6.1809
Altın
1207.458
Borsa
92911.13
Gram Altın
212.934

Bakan Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşları kararına yorum

ABD üç PKK elebaşıyla ilgili para ödülü kararını duyurmuştu. Konuyla ilgili konuşan Bakan Süleyman Soylu "Biz de bunu yiyeceğiz" dedi.

AA | 12.11.2018 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakan Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşları kararına yorum

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında art arda açıklamalar yapılmıştı.

"BİZ DE BUNU YİYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili şöyle konuştu:

"En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz."

Bakan Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşları kararına yorum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

209
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

101
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

24
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

104
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

38
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM