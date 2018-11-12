Bakan Soylu'dan ABD'nin PKK elebaşları kararına yorum

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında art arda açıklamalar yapılmıştı.

"BİZ DE BUNU YİYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili şöyle konuştu:

"En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz."