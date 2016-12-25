Bakan Soylu'dan askere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Askerlerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Siirt'e veda ederken heybemizde güzel insanların muhabbeti ve tebessüm kaldı" ifadelerini kullandı.
SOYLU'DAN ASKERLERE ZİYARET
Siirt'teki temaslarını tamamlayan Bakan Soylu, beraberinde Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesine geçti.