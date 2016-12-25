Bakan Soylu'dan askere ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Arslan, yerli arama motoru ve Türkçe karakterli yazılımlar için çalışma başlatıldığını söyledi

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Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Uşak'ta konuşan CHP Lideri, MHP'lilere hitaben yaptığı konuşmada kendisinin de ülkücü ve vatansever olduğunu söyledi.