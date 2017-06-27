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Bakan Soylu'dan bildiri yayınlayan 111 isme tepki

İçişleri Bakanı, polisin bilgisine ve istihbaratına güvenmeyenlerin terör örgütü üyelerine güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

27.06.2017 - 13:34
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili bazı gazetelerde yayınlanan ve altında 111 kişinin imzası bulunan ilana, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE GÜVENİNİZ SONSUZ"

İlanın, "DHKP-C üyesi iki terör örgütü mensubuna hamilik olduğunu" belirten Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün birtakım gazetelerde, DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler. Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine, istihbaratına ve tespitlerine güvenmiyorsunuz, savcılara ve hakimlere de güvenmiyorsunuz ancak terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz.

"NEYİN ALTINA İMZA ATTINIZ"

Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek, suçlu göstermek için yola çıkanlar. Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız? Peki terör örgütlerine cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri haberi

Bakan Soylu'dan bildiri yayınlayan 111 isme tepki

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