Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam Güngören Erdem Beyazit Kültür Merkezi'nde Güngören Trabzonlular Derneği etkinliğinde konuştu.

Konuşmak sahneye çıkan Süleyman Soylu için salondaki bir grup, "Trabzon'un dağlarında çiçekler açar, yaşa Süleyman Soylu paşa yaşa" şeklinde tempo tutup "Hainlerin korkusu Süleyman Soylu" şeklinde slogan attı.

"BU MİLLET HEP İÇİNE GÖZYAŞI DÖKTÜ"

Bakan Süleyman Soylu konuşmasında, "Kimimize 'köylü' dediler, kimimize 'şalvarlı' dediler, kimimize 'irticacı', kimimize 'alevi', kimize 'sünni', kimize 'Türk', kimimize 'Kürt', kimimize 'sağcı', kimize 'solcu' dediler. Bu millet bunları hep yaşadı, hep içine attı. Bu millet hep içine gözyaşı döktü. Hiç silaha, hiç şiddete, hiç zorluğa sarılmadılar. Hep işini demokrasiyle gördü, oy'la gördü, sandıkla gördü. Bir gün başımıza 'Asala' çıkardılar, bir gün başımıza 'DHKP-C' çıkardılar ve bir gün başımıza 'FETÖ' çıkardılar. Hiç bitmedi, hepsini sıraya koydular. Bir musibeti bitirip yeni bir musibeti başlatmak istediler. Figüranları burada gücü yetmeyince, Türkiye'yi durduramayınca esas oğlanları Hollanda ve Almanya'da devreye girdiler." dedi.

"GÖRDÜM Kİ BİR DE SENİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA GİTMEN LAZIM"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile arasında yaşanan kaset tartışmalarına değinen Süleyman Soylu, "Bugün Baykal'a bir cevap verdim, ona 'sana ne Kılıçdaroğlu'ndan, ikiniz gelin, bak, bu kaset kumpası nasıl hazırlanmış.' dedim. Bana diyor ki; 'gereğini yerine getirirsin' biz gereğini yerine getirdik, mahkemede, bütün bilgileriyle belgeleriyle verdik. Ama dedim ki, sadece İçişleri Bakanlığına gitmen yetmez, Trabzon'daki açıklamamdan sonra gördüm ki bir de senin Diyanet İşleri Başkanlığına gitmen lazım."