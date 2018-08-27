1 224 asker, Suriye için yola çıktı TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile Suriye’de güvenli hale getirilen bazı bölgelerde görevlendirilmek üzere 224 askerin Gaziantep’e uğurlanması nedeniyle tören düzenlendi.

2 ABD Heyeti, F-35 için TAI'yi ziyaret etti ABD Kongre Heyeti, F-35 programı kapsamında TAI'ye ziyaret gerçekleştirdi.

3 Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilmeyecek Bayramın birinci günü kaçan 3 gün sonra 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene'de yakalanan boğanın sahibi, "Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez" dedi.

4 Bakan Soylu'dan 'Erdoğan Portresi' genelgesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

5 Trump oyuncağını yumruklayıp stres atanlar ABD'de çok tartışılan Başkan Donald Trump'ın yüzü boks aletinin üzerine geçirildi ve insanlar ona vurarak stres attı.

6 Kadınların çilesi: İdrar yolu enfeksiyonu İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için özellikle su tüketiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, asitli içecekler ve kahve tüketiminden kaçınılması gerektiğine söylüyor.