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Bakan Soylu'dan 'Erdoğan Portresi' genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

DHA | 27.08.2018 - 18:07..
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor.

İLLER İDARESİ SİTESİNDEN ULAŞILACAK

Soylu'lu yayımladığı genelgede, ''Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın www.illeridaresi.gov.tr adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim'' ifadelerine yer verildi.

50X70 SANTİMETRE EBADINDA OLACAK

Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asıyor.

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