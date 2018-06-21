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Bakan Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Biz ona 4 duvar verdik

Terör soruşturmasında tutuklanan Figen Yüksekdağ, sırtını YPG'ye dayadığını söylüyordu. Süleyman Soylu'dan bu sözlere müthiş bir cevap geldi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 13:50..
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Bakan Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Biz ona 4 duvar verdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV'de Turgay Güler'in canlı yayın konuğu oldu.

"SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ"

Programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eş genel başkanlık görevini yürütürken "Sırtımızı PYD'ye YPG'ye dayıyoruz" diye açıklama yapan Figen Yüksekdağ'a değindi.

"İSTEDİĞİ DUVARA DAYASIN SIRTINI"

İçişleri Bakanı, terör soruşturmasında tutuklanan Yüksekdağ'ın bu sözlerine "Şimdi biz ona 4 duvar verdik. İstediği duvara dayasın sırtını" şeklinde cevap verdi.

Bakan Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Biz ona 4 duvar verdik ViDEO

Bakan Soylu'dan Figen Yüksekdağ'a: Biz ona 4 duvar verdik

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